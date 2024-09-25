Esenyurt’ta dehşet: Yaya yolundan giderken tartıştığı sürücüyü bıçakladı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:17

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:19

İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, dün öğle saatlerinde yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs, karşıdan gelen hafif ticari araç sürücüsü ile yol vermediği için tartışmaya başladı.

Yaya ile sürücü arasında arbede yaşanırken şahıs, sürücüyü elindeki bıçak ile yaraladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.