Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Esenyurt’ta bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu taciri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 897 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Esenyurt Hürriyet Mahallesi’ndeki evde narkotik madde ticareti yapıldığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik bu eve operasyon yapıldı.

Şüpheli Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 1 kilo 897 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.E. uyuşturucu madde ticareti sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Esenyurt

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