Esenyurt'ta dikkat çeken rahatlık: Sicilleri kabarık ama hepsi silahlı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Son günlerde artış gösteren ve sosyal medyada infiale neden olan silahlı saldırılar gündemde geniş yer tutmaya başladı.

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirmesi kamuoyunun tepkisini topladı. Bir tekel bayinde gerçekleşen Murat Özer, Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli dört silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda 21 yaşındaki Batuhan Bayındır ve 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen yaşamını yitirdi. Kameralara yansıyan saldırı anı sosyal medyada paylaşıldı. Saldırının bir alacak verecek meselesinden işlendiği iddia edildi. Saldırganlardan Murat Özer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SİLAHLAR SUSMADI

Çağlayan’da bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Musa Gavur, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Gaziantep Nizip’te de bir cenaze namazında çıkan silahlı kavgada ise 1’i ağır 5 kişi yaralındı.

(Celal Ülgen)

‘HAPİS CEZASI BULUNUYOR’

Gerçekleşen silahlı olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Celal Ülgen, “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin ülkeye sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaklanmıştır. Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavassut edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Yasaklara karşın çeşitli silahlı saldırılar sonucunda birçok yurttaşın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Ülgen, “Silahlı çatışmalar göstermektedir ki ülkemiz nerede ise silah cenneti durumuna getirilmiştir. Bir yandan etkin bir kontrol ve denetim yapılmaması diğer yandan bazı iktidar yanlısı grupların bilinçli olarak silahlanma çabası ve politikası nedeniyle bu konunun ülkemiz için daha can yakıcı boyutlara ulaşacağı bilinmelidir” dedi.

(Murat Bakan)



‘CESARETİ AKP’DEN ALIYORLAR’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da yasadışı işlerin yaygınlaşmasının ve kentlerde bu konudaki gettolaşmanın olağan karşılanmasının insanların suça karışma eğilimini artırdığını belirtti. Bakan, AKP politikalarının suçu artırdığına değinerek “Suça karışanın cesareti bir yandan gettolaşmanın verdiği ‘kalabalık hissi’nden diğer yandan da hem AKP’nin cezasızlık politikasından hem de mafyatik tarza verdiği üstü örtülü destekten kaynaklanıyor. Suçluların cezaevinden çıkıp ilk iş olarak siyasi parti liderleri ile fotoğraf verdiği bir iklimde suçlu olmak itibar görüyor” dedi.

Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasına da vurgu yapan Bakan, “Hiçbir suça karışmamış insanları attığı tweet’ten gözaltına alan yargı, başkentin göbeğinde bir akademisyeni infaz eden bir mafya elemanına aynı hukuku işletmiyor” değerlendirmesinde bulundu.