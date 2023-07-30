Tanju Özcan'dan eski İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt'ta meydana gelen 'tekel bayii cinayeti' ile ilgili eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 19:36
Tanju Özcan'dan eski İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi
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İstanbul Esenyurt'ta 'Teksas'ı aratmayan bir dehşet yaşandı. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin tepkiler de sürüyor.

Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mafyacılık oynayanlar, çeteler, terör seviciler ayağını denk alsın" diyerek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

Özcan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sosyal medyada bu adamlar şucuymuş, bucuymuş diye tartışılıyor.  Öncelikle; bunlar adam değil. İnsan hiç değiller. Bu ve bunun gibi tipleri asmak lazım. Yarın; sığınmacı adı altında kabul edilip yıllardır beslenen tipler aynı işlere girecek diye benim endişem. Yıllardır mevcut hükümetten, özellikle o eski atarlı bakan Süleyman Soylu‘dan cesaret alan bu ve bunlar gibi mafyacılık oynayanlar, çeteler, terör seviciler ayağını denk alsın. Aziz Türk Milleti’nin sabrını sınamayın!"


Tanju Özcan Süleyman Soylu Esenyurt

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