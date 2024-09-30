Esenyurt’ta düğünde kavga, sokak savaş alanına söndü

Esenyurt’ta bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Yaşanan kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt’ta düğünde kavga, sokak savaş alanına söndü
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:50

Hürriyet Mahallesi Ankakuşu Sokakta iddiaya göre, düğün salonunda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavganın neden çıktığı bilinmezken taraflar bir birlerine acımasızca saldırdı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden grup olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #kavga #Esenyurt

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