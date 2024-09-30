Esenyurt’ta düğünde kavga, sokak savaş alanına söndü

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:50

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:51

Hürriyet Mahallesi Ankakuşu Sokakta iddiaya göre, düğün salonunda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavganın neden çıktığı bilinmezken taraflar bir birlerine acımasızca saldırdı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga eden grup olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.