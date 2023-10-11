Esenyurt’ta erkek dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşinin evini taşladı

Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen şahıs, evi taşlayarak camlarını kırdı. Aracıyla defalarca kornaya basan erkek bağırıp küfürler yağdırdı.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:48
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Olay, dün gece Esenyurt Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasına gelen kadın, ailesinin evinde yaşamaya başladı. 

Gece saatlerinde aracıyla sokağa gelen eşi ise kadının kaldığı evi taşlayarak camlarını kırmaya başladı. Taş attıktan sonra koşarak aracına giden şahıs, defalarca ve uzun süre kornaya basarak sokağı ayağa kaldırdı. 

Kadına arabadan bağırarak hakaret eden şahıs bir süre sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Esenyurt kadına şiddet erkek şiddeti

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