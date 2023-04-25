Esenyurt'ta ev sahibi kiracıların evini bastı: 'Sen kimin evinde kimi tehdit ediyorsun?'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:14

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:49

Yurttaşların ekonomik krize mahkum edildiği ve enflasyon altında ezildiği 21 yıllık AKP iktidarında barınma sorunu ve konut krizi, halkın en büyük problemlerinden biri haline geldi.

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği ve kira fiyatlarının fahiş oranlara ulaştığı şu günlerde; ev sahibi-kiracı gerilimi de en üst seviyelere tırmandı.

Son olarak Esenyurt'ta kiracılarını evden çıkartmak isteyen ev sahibi, kiracıların evini bastı.

'ZAM' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, ev sahibi kirayı 2 bin 300 liradan 4 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak kiracı yasal zam sınırını aştığı gerekçesiyle bunu kabul etmedi. Ev sahibi bunun üzerine kiracısından daireyi boşaltmasını istedi.

TERLİKLERLE SALDIRDI

Ancak buna da olumsuz yanıt alınca daireye giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın dozu artınca ev sahibinin ailesi terliklerle kiracılarına saldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

O anlar kiracı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.