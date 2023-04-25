Esenyurt'ta ev sahibi kiracıların evini bastı: 'Sen kimin evinde kimi tehdit ediyorsun?'
Ekonomik krizin yanında konut krizinin de en yüksek seviyeye ulaştığı Türkiye'de kiracı ve ev sahibi kavgalarına feci bir olay daha eklendi. İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasındaki zam kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yurttaşların ekonomik krize mahkum edildiği ve enflasyon altında ezildiği 21 yıllık AKP iktidarında barınma sorunu ve konut krizi, halkın en büyük problemlerinden biri haline geldi.
Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği ve kira fiyatlarının fahiş oranlara ulaştığı şu günlerde; ev sahibi-kiracı gerilimi de en üst seviyelere tırmandı.
Son olarak Esenyurt'ta kiracılarını evden çıkartmak isteyen ev sahibi, kiracıların evini bastı.
'ZAM' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ
Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, ev sahibi kirayı 2 bin 300 liradan 4 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak kiracı yasal zam sınırını aştığı gerekçesiyle bunu kabul etmedi. Ev sahibi bunun üzerine kiracısından daireyi boşaltmasını istedi.
TERLİKLERLE SALDIRDI
Ancak buna da olumsuz yanıt alınca daireye giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın dozu artınca ev sahibinin ailesi terliklerle kiracılarına saldırdı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
O anlar kiracı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- Et pişirirken tencereye 1 kaşık eklenmeli
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu