Kiracıya şiddet sıradanlaşıyor! Ev sahibi evi bastı: 'Burada oturacağını mı zannediyorsun sen?'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:32

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:32

Halkın ekonomik krize mahkum edildiği ve enflasyon altında ezildiği 21 yıllık AKP iktidarında barınma sorunu ve konut krizi, yurttaşların en büyük problemlerinden biri haline geldi.

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği ve kira fiyatlarının fahiş oranlara ulaştığı şu günlerde; ev sahibi-kiracı gerilimi de en üst seviyelere tırmandı.

KİRACISININ EVİNİ BASTI

Son olarak İstanbul Kadıköy'de evinden çıkmasını istediği kiracısını, apartmanın içinde kardeşine tekme tokat darbettiren ev sahibinin ardından; benzer bir skandal daha gündem oldu.

Kocaeli'nde evini daha yüksekten kiraya vermek isteyen ev sahibi, kadın kiracısının evini bastı.

ORTALIĞI DAĞITTI

Kocaeli'nde evindeki kiracıları çıkarmak isteyen bir ev sahibi, evde oturan kiracıların evden çıkartmak için evde oturan çiftleri ziyaret etti.

Kiracıların, evden çıkmayacaklarını belirtmesi üzerine sinirlenen ev sahibi "Burada oturacağınızı mı zannediyorsun sen" diyerek buzdolabındaki cam kavanozları yerlere fırlatmaya başladı.

"HER TARAFIM PARÇALANDI"

Yaralanan kiracı, "Cengiz Bey, ne yaptınız? Her tarafım parçalandı. Cengiz Bey polis çağırıyorum" dedi. Ev sahibi sözlerini yineleyerek, "Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz, çağır polisi" dedi. Bu sırada da cam kavanozları yere atmaya ve evi dağıtmayı sürdüren ev sahibi, "Ev sahibiyim, polis geliyor" yanıtını verdi.

POLİSİ ARADI

Yaralı olan kiracı, "Lütfen 112'yi arar mısınız. Saldırıya uğradık lütfen" diyerek komşulardan yardım istedi. Ev sahibi, kendisine cevap vermeyi sürdüren kiracıya "Evini 2 erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur istediğin gibi" diye bağırdığı duyuldu

Kiracılar, ev sahibinden şikayetçi olurken çevredekiler polisi çağırdı. O anlar sosyal medyada da büyük tepki çekti.