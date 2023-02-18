Esenyurt'ta fabrikada yangın paniği!

İstanbul Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirtilen fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Son olarak yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:07
Esenyurt'ta fabrikada yangın paniği!
Abone Ol google-news

Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

BİR KİŞİ YÜZÜNDEN YARALANDI

Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.


Esenyurt fabrika itfaiye Yangın

İlgili Haberler

Konya'da yangın çıkan evde 7 depremzede yaşamını yitirdi

Konya'da yangın çıkan evde 7 depremzede yaşamını yitirdi
Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti

Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti
Depremde yıkılan, 1 gün sonra da yangın çıkan evin enkazı kaldırıldı: Anne ve kızı bulunamadı...

Depremde yıkılan, 1 gün sonra da yangın çıkan evin enkazı kaldırıldı: Anne ve kızı bulunamadı...

En Çok Okunan Haberler