Esenyurt'ta fabrikada yangın paniği!
İstanbul Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirtilen fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Son olarak yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ YÜZÜNDEN YARALANDI
Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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