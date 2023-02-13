Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hatay’daki yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ve Kütahya’da yaşayan polis memuru kızının yanına gelen Necip Çakmak, apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kütahya’da bulunan Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın kağıt deposu olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı.
Apartmanın 3. katında bulunan dairede mahsur kalan 63 yaşındaki Necip Çakmak ve oğlu Besim Çakmak, uzun uğraşlar sonucu ekipler tarafından daireden baygın halde çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan baba oğuldan Necip Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HATAY’DA ENKAZDAN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Kütahya’da meydana gelen yangında yoğun dumandan etkilenerek karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybeden Necip Çakmak’ın Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Hatay’da yaşadığı evinin yıkıldığı öğrenildi.
Yıkılan evinin enkazından kendi imkAnlarıyla çıkan Çakmak’ın, 2 gün önce Kütahya’da yaşayan ve polis memuru olan kızının yanına geldiği öğrenildi.
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