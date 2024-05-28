Olimpiyatta altın madalya kazanmıştı: Dünyaca ünlü atlete 16 ay ceza!
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Brezilyalı sporcu Thaigo Braz, doping cezası aldı.
Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz'a, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası verildi.
Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı "ostarine" maddesi kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.
PARİS'TE YER ALAMAYACAK
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da bronz madalya kazanan Braz, bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.
Geçen temmuz ayında geçici men cezası alan Braz, yasaklı maddeyi beslenme uzmanı tarafından kendisine verilen spor takviyesi yoluyla bilmeden tükettiğini savunmuştu.
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