Esenyurt’ta feci kaza: Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt’ta yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Erkan Özer, kavşaktan dönen kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Gazi Caddesi’nde yaşandı.
İddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yanarken bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 49 yaşındaki Erkan Özer isimli yurttaş, o esnada sağa dönüş alan kamyonun altında kaldı.
Kamyonun tekerleklerine bisikleti takılan yurttaş birkaç metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardından, Erkan Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Yaşanan o anlara şahit olan Şahin Engüder isimli yurttaş, "Ben hastaneden geliyordum. Oradan buraya geldim. Adam da bisikletiyle karşıya geçecekti. Burada bisiklet kamyonun altında kaldı ve sürüklendi. Ambulanslar geldi abiyi buradan aldı. Şoförün kör noktasına geldiği için adam fark etmedi. Araçlara yeşil ışık yanıyordu. Abi geçti ama kamyonun altında kaldı. Cansız bedeni de burada duruyordu. Altında kaldığında da çok bağıran oldu. Adam buraya kadar sürüklendi" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'