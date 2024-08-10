Esenyurt’ta hastaya giden ambulans şoförüne motorlu saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta ambulans ekibi ile bir grup arasında iddiaya göre ’işimize karışmayın’ meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir şahıs ambulans şoförüne motosikletle çarparken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 10:11
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İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen genç kız, bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı. Durumdan endişelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda çalışan bir çalışan, “kıza sakinleştirici vurun” diye sağlık personellerine baskı yaptı.

Sağlık çalışanları ise “işimize karışmayın” yanıtını verince ortalık karıştı . Ambulanstan inen sağlık görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir adam sağlık görevlisinin üstüne motor sürerek çarptı. Kavga, kalabalığın dağılması ile son bulurken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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