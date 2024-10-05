Esenyurt’ta iki grup arasında kavga: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar

Esenyurt’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Elektronik eşya dükkanından aldıkları televizyonlarla birbirilerine saldıran tarafların kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta iki grup arasında kavga: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:38

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi 1282. Sokak’ta bulunan elektronik eşya satan dükkanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirilerine yumruklarla saldırırken, yumrukların yerini elektronik eşya dükkanındaki televizyonlar aldı. Bir şahıs dükkandan aldığı televizyonu kavga ettiği adamın kafasına vururken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin müdahalesinin ardından taraflar güçlükler ayrılarak olay yerinden dağıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.


Etiketler: #Esenyurt #televizyon

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