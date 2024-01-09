Esenyurt'ta işyerinde tiner tenekesi patladı: Yaralılar var!
Esenyurt'ta ısınmak için ateş yakılan işyerinde tiner tenekesinin patlaması sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 2202 Sokak'ta çadır ile branda üretimi yapan iş yerinde çalışan işçiler, ısınmak için boş bir tenekede ateş yaktı. Bu sırada işyerindeki tiner dolu teneke patladı.
YÜZÜNDEN YARALANDI!
Patlamada alevlerin arasında kalan işçi bağırarak dışarı çıktı. Bu sırada, çevredekilerin yere yatırdığı işçi kurtarıldı.
Yüzünden yaralan kişiyle, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- Plakalarda yeni dönem!