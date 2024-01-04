Yağ kazanı bomba gibi patladı... İşçi ölümün kıyısından döndü!

Söğütlü'de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise, adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:50
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Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen günlerde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sanayi bölgesinde bulunan fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Korku dolu o anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir işçinin saniyeler öncesinde önünden geçtiği kazanın adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.


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