Yağ kazanı bomba gibi patladı... İşçi ölümün kıyısından döndü!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:50

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:15

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen günlerde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sanayi bölgesinde bulunan fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Korku dolu o anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir işçinin saniyeler öncesinde önünden geçtiği kazanın adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.