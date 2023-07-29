Esenyurt’ta işyerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta bir işyerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yarandı. Aynı işyerinin ise geçen aylarda kurşunlandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 07:30
Esenyurt’ta işyerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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İstanbul'da dün akşam saat 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde araçla işyerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen’e (21) silahlı saldırı düzenledi.

Olayın ardından silahlı saldırganlar geldiği araca binerek kayıplara karışırken, çevredeki yurttaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen’in hayatını kaybettiği öğrenilirken, Yusuf Erzen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili çalışmaları devam ederken, aynı işyerinin geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi.


Esenyurt işyeri silahlı saldırı

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