Esenyurt'ta korkutan yangın... Binanın çatısı alev alev yanıyor!

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:31
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.


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