Esenyurt'ta korkutan yangın... Binanın çatısı alev alev yanıyor!
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli
- Verilen sözler yine unutuldu