Esenyurt'ta korkutan yangın... Binanın çatısı alev alev yanıyor!

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:31

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:46

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.