Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale
Esenyurt’ta cadde ortasında çıkan kavga sırasında kadını darp eden erkeğe mahalle gençleri müdahale etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir gencin erkeğe uçak tekme attığı görüldü.
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde, cadde
üzerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma sonrası erkek, kadına vurmaya başladı.
Olayı gören çevredeki gençler erkeğe doğru koşarken
gençlerden biri havaya zıplayarak adama tekme attı.
Bir süre sonra birden fazla kişi adamın etrafında toplanarak vurmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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