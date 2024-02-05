Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:47

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde, cadde üzerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası erkek, kadına vurmaya başladı.

Olayı gören çevredeki gençler erkeğe doğru koşarken gençlerden biri havaya zıplayarak adama tekme attı.

Bir süre sonra birden fazla kişi adamın etrafında toplanarak vurmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.