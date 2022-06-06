Esenyurt'ta kapkaççıları sokaktakiler yakaladı
İstanbul Esenyurt'ta, çocuğuyla yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan 2 şüpheliyi, sokaktakiler yakaladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan sokakta yaşandı. Çocuğuyla yürüyen Leyle S.'nin cep telefonu, 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonu aldıktan sonra kaçan 2 hırsızın peşinden o sırada sokaktakiler koşmaya başladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Hafif ticari aracın sürücüsü, kendisine doğru gelen kapkaççıyı tutarken, diğer şüpheli de yurttaşlar tarafından yakalandı. Durum polis ekiplerine bildirdi. M.Ö. ve R.A. gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu kadına iade edildi.
Yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
"KADININ CEP TELEFONUNU ÇALDILAR"
Olayın görgü tanığı Seyfi Akbudak, "Sabah saatlerinde bir kadının cep telefonunu çaldılar. Kaçmaya başladılar. Biz de peşlerinden gittik. Kırmızı bir araç onları kovalıyordu. Kadının yanında 2-3 yaşlarında çocuk vardı. Polisleri çağırdık. Geldiler, alıp götürdüler" dedi.
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