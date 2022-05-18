Kapkaççıyı sokak ortasında dövdüler: 'Hırpalamak zorunda kaldık'
İstanbul Fatih’te bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççıyı, esnaf yakalayarak sokak ortasında dövdü. Esnaf, kadının cep telefonunu geri almayı başarsa da bıçak çeken kapkaççı koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Fatih Cerrahpaşa’da önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen bir kadını hedef seçen kapkaççı, bir süre sonra harekete geçti. Çantasından anahtar çıkarmaya çalışan kadına çelme takan kapkaççı, çantadaki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı.
BIÇAK ÇEKİP KAÇTI
Cep telefonu çalınan kadının çığlık atmasıyla cadde esnafı, kapkaççının peşine düştü. Birkaç sokak ileride kapkaççıyı yakalayan esnaf sopa ve yumruklarla şahısı dövdü. Uzun süre şiddet gören kapkaççı kendisini dövenlere bıçak çekerek olay yerinden uzaklaştı.
SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER
Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapkaççının yakalanması görülüyor. Kapkaççıyı yakalayan esnaf, sopa ve yumruklarla dövüyor. Esnafın elinden kurtulan kapkaççı koşarak uzaklaşıyor.
"GELEN GİDEN DÖVMÜŞ"
Kapkaça uğrayan kadının kuzeni Levent Dağdelen, “Tam kapının önünde anahtarını çıkartırken çelme takıyor. Dengesini kaybedince telefonu alıp kaçıyor. Orada bağırdığı için esnaf yakalıyor. Sonra gelen giden dövmüş” dedi.
"ÜSTÜ BAŞI ELİMİZDE KALDI"
Olayın dükkanının önünde gerçekleştiğini söyleyen Ömer Ögünç, “Fırının önünde kadını sürüklemiş. Telefonu almış. Benim dükkanın köşesinde esnaf çelme takarak düşürdü. Ondan sonra patakladılar. Adam zor bela kaçtı. Kadının telefonunu geri aldık. Kadına verdik. Polise teslim edilemedi. Adam kaçtı. Üstü başı elimizde kaldı. Mahallenin delisinin elinde kaldı. Adamı parçaladı. Hırpalamak zorunda kaldık” diye konuştu.
Kapkaççının bıçak çektiği Murat Demir, “Hırsız var, yakalayın dediler. Biz de yakaladık. Birbirimize vurduk. Bende de ufak tefek hasar oldu. Kendimi korumak istedim. Bıçak çekti, elimizden kaçtı” dedi.
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması