Esenyurt'ta kar toplarının içine taş koyarak attılar; 5 minibüsün camı kırıldı

Yayınlanma: 23.02.2025 - 14:16

Güncelleme: 23.02.2025 - 14:16

Esenyurt'ta içine taş koydukları kar toplarını minibüslere fırlatan çocuklar, 5 aracın camını kırdı. Sultangazi'de ise seyir halindeki taksi şoförü, aracını kar topu atan grubun üzerine sürdü. Taksinin altında kalmaktan son anda kurtulan grup, tekme ve yumruklarla saldırdı. İETT otobüsüne kar topu atan çocuklar ise otobüs şoförünün durmasıyla korkarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından sokaklara çıkanlar karın keyfinin çıkardı. Birbirlerine kar topu atan bazı gruplar ise o sırada yoldan geçen otobüs, minibüs ve taksilere de kar topu fırlattı. Ancak bazı gruplar kar toplarının içerisine taş koyup araçlara zarar verdi. Esenyurt ve Avcılar'da son iki günde içine taş koyularak fırlatılan kar topları nedeniyle 5 aracın camı kırıldı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KAR TOPU ATANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kar topu savaşı yapan bir grup genç, seyir halindeki taksiye kar topu attı. Duruma sinirlenerek aracı durduran taksi şoförü gençlerle tartışıp aracı üzerlerine sürdü. Taksinin altında kalmaktan son anda kurtulan gençler küfredip taksiye yumruk ve tekmeyle saldırırken taksi şoförü caddeden hızla uzaklaştı. Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Sokak'ta ise kar toplarını İETT otobüsüne fırlatan çocuklar, şoförün durması üzerine korkarak kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.