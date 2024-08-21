Esenyurt'ta 'komşu' kavgası: Pompalı tüfekli saldırgana özel harekat müdahale etti
İstanbul Esenyurt’ta bir sitede yaşanan komşu kavgası sonrası pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden şahıs, özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde özel bir sitede, dün saat 16.00 sularında, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
Kavgaya karışan taraflardan bir erkek, ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü. Ardından güvenlik müdürünün kavga eden site sakinine silah çekmesi üzerine şahıs evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.
Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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