Esenyurt'ta kuyumcudan 535 bin liralık vurgun: 7 bilezik çalan hırsız yakalandı!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:05

Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan kuyumcuda 19 Nisan Cumartesi günü hırsızlık yaşandı. Bunun üzerine iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Emniyet ifadesine göre, kuyumcuya müşteri olarak gelen bir kişi bilezikleri görmek istedi. Vitrinde bulunan bilezikleri tek tek eline alarak sözde inceleyen şüpheli, elindeki bilezikler 7 tane olunca, bir anda kapıya yöneldi.

Şüpheli iş yeri çalışanlarının şaşkın bakışları arasında mağazadan çıkarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan görevlilerden kurtulmak için havaya ateş açan şüpheli izini kaybettirdi.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin elinde 134,40 gram ağırlığında piyasa değeri 535 bin lira olan 7 adet bilezikle kaçtığı tespit edildi.

Bu görüntülerin izini süren polisler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Ş.B. (21) Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 12 Nisan 2025'te Bahçelievler, Yenibosna, Merkez Mahallesi, Güneş Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcudan benzer yöntemle piyasa değeri 192 bin lira olan bilezikleri de çalan kişi olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden de 6 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.