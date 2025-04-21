Esenyurt'ta 560 bin liralık bilezikleri alıp kaçtı!
Esenyurt'ta kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli yaklaşık 560 bin TL tutarındaki bilezikleri çalıp kaçtı. Kuyumcudakilerin peşinden koştuğu şüpheli, silahla havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı.
Olay, 19 Mart'ta Aşık Veysel Mahallesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi.
Şüpheli, müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi.
Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi.
Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve işyerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Esenyurt #Kuyumcu #hırsızlık #hırsız
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