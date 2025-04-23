Son dakika deprem... İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi çoğu ilçeden hissedildi...

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:18

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:44

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), saat 12.13'te merkezi İstanbul Silivri olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

AFAD, depremin derinliğini 6.99 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise olarak açıkladı.

ÇOĞU İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul'un farklı farklı birçok ilçesinden hissedildi.

Sosyal medyada yurttaşlar, sarsıntıyı Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi ilçelerden hissettiklerini yazdı.