Son dakika deprem... İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi çoğu ilçeden hissedildi...

Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, AFAD ise 3.9 olarak duyurdu.

Son dakika deprem... İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi çoğu ilçeden hissedildi...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:18

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), saat 12.13'te merkezi İstanbul Silivri olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

AFAD, depremin derinliğini 6.99 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise olarak açıkladı.

ÇOĞU İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul'un farklı farklı birçok ilçesinden hissedildi.

Sosyal medyada yurttaşlar, sarsıntıyı Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi ilçelerden hissettiklerini yazdı.


Etiketler: #silivri #İstanbul

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