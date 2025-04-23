Son dakika deprem... İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi çoğu ilçeden hissedildi...
Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, AFAD ise 3.9 olarak duyurdu.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), saat 12.13'te merkezi İstanbul Silivri olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
AFAD, depremin derinliğini 6.99 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:13:05 TSİ
Enlem:40.84028 N
Boylam:28.22361 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Eo17xvxwul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/bu5uDSYSE2
23.04.2025, 12:13:05 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 16.3 km#Kandilli
ÇOĞU İLÇEDEN HİSSEDİLDİ
Deprem, İstanbul'un farklı farklı birçok ilçesinden hissedildi.
Sosyal medyada yurttaşlar, sarsıntıyı Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Kumburgaz, Sancaktepe, Kadıköy gibi ilçelerden hissettiklerini yazdı.
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