Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

Esenyurt'ta kuyumcuya giren şüpheli silahla bir kişiyi yaraladı. Korku dolu o anlar iş yeri kamerasınca kaydedilirken, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:25
Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi 1109 Sokak'taki kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silahla bir kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.

Güvenlik kamerası yansıyan görüntüülere göre; ateş edilen kişi yaralanırken, dükkanda bulunan müşteriler de panik yaşadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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