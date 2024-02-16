Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!
Esenyurt'ta kuyumcuya giren şüpheli silahla bir kişiyi yaraladı. Korku dolu o anlar iş yeri kamerasınca kaydedilirken, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi 1109 Sokak'taki kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silahla bir kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.
Güvenlik kamerası yansıyan görüntüülere göre; ateş edilen kişi yaralanırken, dükkanda bulunan müşteriler de panik yaşadı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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