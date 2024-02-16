Yer yine Esenyurt... Kasap dükkanına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:03

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi’nde bulunan bir kasap dükkanında dün sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; işyerini açmak için gelen çalışanlar kepenk, kapı ve içecek dolabındaki mermi izlerini gördü. Durumu hemen polise haber veren çalışanlar, çevredeki esnaflardan gece yarısı bir şahsın dükkana ateş ettiğini, ardından ise koşarak kaçtığını öğrendi.

SALDIRGAN ARANIYOR!

Silahlı saldırıda kapalı halde bulunan dükkanda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi zarar oluştu. Polis ekipleri ise, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"3 MERMİ İSABET ETMİŞ"

Saldırının neden olduğu hakkında bilgisi olmadığını belirten kasap çalışanı “Ben burada çalışıyorum, kimse ile muhataplığımız yok, neden kurşunlandı bilmiyorum. Sabah geldiğimizde dükkanı kurşunlanmış halde gördüm. Çevredeki esnaflar olayın gece saatlerinde yaşandığını söyledi. Dükkana 3 mermi isabet etmiş” dedi.