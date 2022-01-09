Esenyurt’ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga: 7 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı. Tartışmanın mahallelilerle Suriyeli bir grup arasında yaşandığı belirtildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.
Görüntülerde ayrıca, "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganı atıldığı görüldü. Ayrıca Suriyeli birine ait olduğu iddia edilen bir dükkanın taşlandığı da öne sürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 7 kişi gözaltına alındı.
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganları atıldıhttps://t.co/HwkVDSwXuf pic.twitter.com/ew8O4UTHeT— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 9, 2022
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında kavga çıktığı, sonrasında 30-40 kişilik grubun pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle grubun dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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