Muhtarlık kavgasında vurulmuştu... Kurtarılamadı!
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık sebebiyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı (42) arasında Atatürk Caddesi'nde tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Sürer, iddialara göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 GÖZALTI!
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Alkaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda Hüseyin Sürer ile babası C.S., abisi B.S. ve Ş.C. adlı şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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