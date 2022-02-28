Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı

Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

DHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 16:03
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı
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Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi.

Beylikdüzü istikametinde giden  metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı.

7 YOLCU YARALANDI

Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.


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