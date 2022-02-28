Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı
Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi.
Beylikdüzü istikametinde giden metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı.
7 YOLCU YARALANDI
Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi.
Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.
İlgili Haberler
- Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı
- Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
En Çok Okunan Haberler
- Hendek davasında patrondan tepki çeken savunma
- Halil Sezai şüpheli sıfatıyla ifade verdi
- Six Turkish opposition parties reached consensus
- Rus ordusu 'özel savaş' durumuna geçti!
- 'Bu projeler, çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı'
- RTÜK'ten, kanallara 'Ukrayna' talimatı
- 'Kaçıracağım' tehdidi üzerine köy meydanında vurdu
- İstanbul'da kaçak göçmenlere baskın
- Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı
- Ankara'da halk ekmeğe zam