Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar kırtasiyeye ateş açtı: 1 yaralı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:02

Olay, 10 Haziran Cuma, akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'ndeki kırtasiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki iki kişi, sokak üzerinde bir süre ilerledi. Kırtasiye çalışanı K.Ö.'nün dışarı çıktığını gören saldırganlar, 3 el ateş ederek kaçtı.

KURŞUNLAR BACAĞINA İSABET ETTİ

K.Ö. bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"3 EL ATEŞ ETTİLER"

Görgü tanığı Selami Tarak, "Biz burada arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Motosikletli iki kişi vardı. Buradan geçerken, kırtasiyenin içindeki arkadaşa 3 el ateş ettiler. Daha sonra hızla kaçtılar. Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. 5 dakika öncesinde geçip, kontrol ediyorlar. Zannedersem uygun bir an yakalayamadılar. Daha sonra kapıya yakın gördükleri için ateş ettiler" dedi.