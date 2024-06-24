Esenyurt'ta motosikletliye silahlı saldırı!

Esenyurt'ta sokağa giren motosikletli, köşe başında bekleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:14
Esenyurt'ta motosikletliye silahlı saldırı!
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Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Çınar Mahallesi 1443. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren motosikletli, seyir halindeyken sokağın köşesinde bekleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken motosikletli de hızla uzaklaştı. Saldırı anında sokakta çocukların olması dikkat çekti.

Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletlinin gelişi ve kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.


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