Burger King ve Starbucks saldırısı Meclis gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 5 soru
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir grubun İsrail’i protesto adı altına tekbir getirip 'cenk, cihat, şehadet' sloganları ile bazı işletmelere saldırması ile ilgili İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soru önergesi yöneltti.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde İsrail’in işgal ettiği Gazze'deki katliamı protesto eden bir grup tekbir nidaları, cenk, cihat ve şehadet sloganlarıyla Starbucks ve Burger King şubelerine saldırdı.
Saldırganlar iş yerlerine maddi hasar verirken bazı çalışanlar ile müşterilere de zorbalık yaptı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur’da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
İSTANBUL VE GAZİANTEP'TE BENZER OLAYLAR YAŞANDI
Zorlu önergesinde, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü, anayasal bir haktır fakat bu hak başka bir bireyin özgürlük alanına müdahale ettiğinde devlet görevini yapmak zorundadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun bazı işletmelere saldırısı bir eylemi aşarak vatandaşların özgürlüğüne, toplumsal birlik ve düzene aykırı bir görüntüye bürünmüştür. Bu ve benzeri olaylar, sonrasında küçümsenmeyecek zararlara yol açabilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Zorlu, İstanbul’da ve Gaziantep’te bir AVM'de de benzer olayların yaşandığını hatırlattı.
Zorlu, yapılmak istenen eylemin amacını ve anayasada tanımlanan hak sınırını aştığını belirterek Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:
- Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir?
- Tespit edildi ise şahıslardan kaçının kimlik tespiti yapılmıştır?
- Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır?
- Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ise Türk Ceza Kanunu’nun hangi maddelerince başlatılmıştır?
- Anayasa’da tanımlanan hakkın dışına çıkarak vatandaşın ve toplumun huzuruna yönelik bu tür saldırıların önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- Yan yana gelemiyorlar: En uyumsuz 4 burç
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?
- Kanada’ya büyük göç!
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- 4 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi