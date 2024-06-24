Burger King ve Starbucks saldırısı Meclis gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 5 soru

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:59

Güncelleme: 24.06.2024 - 13:00

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde İsrail’in işgal ettiği Gazze'deki katliamı protesto eden bir grup tekbir nidaları, cenk, cihat ve şehadet sloganlarıyla Starbucks ve Burger King şubelerine saldırdı.

Saldırganlar iş yerlerine maddi hasar verirken bazı çalışanlar ile müşterilere de zorbalık yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur’da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

İSTANBUL VE GAZİANTEP'TE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Zorlu önergesinde, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü, anayasal bir haktır fakat bu hak başka bir bireyin özgürlük alanına müdahale ettiğinde devlet görevini yapmak zorundadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun bazı işletmelere saldırısı bir eylemi aşarak vatandaşların özgürlüğüne, toplumsal birlik ve düzene aykırı bir görüntüye bürünmüştür. Bu ve benzeri olaylar, sonrasında küçümsenmeyecek zararlara yol açabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Zorlu, İstanbul’da ve Gaziantep’te bir AVM'de de benzer olayların yaşandığını hatırlattı.

Zorlu, yapılmak istenen eylemin amacını ve anayasada tanımlanan hak sınırını aştığını belirterek Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: