Lokantada silahlı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti!

Elazığ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden Kürşat Orhan (17) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:26
Lokantada silahlı saldırıya uğramıştı: Hayatını kaybetti!
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Olay, dün akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.B., henüz bilinmeyen nedenle lokantada yemek yiyen Kürşat Orhan, F.K.D. ve M.Y.'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.

Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kürşat Orhan, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.


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