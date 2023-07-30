Esenyurt'ta öldürülen büfecinin babası konuştu!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 18:04

Güncelleme: 30.07.2023 - 18:04

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayetin ardından, öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası ve aynı zamanda baskın yapılan büfenin de sahibi olan sahibi Cantürk Erzen Halk TV'ye konuştu. Baba Erzen “Ben halen şoktayım. Çocuğumun ve arkadaşının öldürüldüğünü yeni idrak ediyorum” dedi.

"20 YILDIR BİRBİRİMİZİ TANIRIZ"

Baba Erzen, baskına gelen kişileri uzun yıllardır tanıdığını kaydederek “20 yıldır bir birimiz tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Onlar da inşaat işleri yapıyor. Biz de inşaat işi ile uğraşıyoruz. Bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Samet olarak bildiğimiz Murat arasında bir gerginlik olmuştu. Benim de olduğum bir anda o olay olmuştu. Murat Özer ayağından yaralanmıştı. Ancak daha sonra bu olay kapandı” diye konuştu.

"OLAYDAN ÖNCE BENİ ARADILAR"

Baba Erzen “Olay akşamı, yani olaydan kısa süre önce bu kişiler beni birkaç kez aradı. Onlardan biri ile konuştum da. Ancak büfeye gidip çocuğumu ve arkadaşını öldürecekleri aklımın ucundan geçmezdi. O gün, bana ve çocuklarıma yönelik bir icra takibi yazısı ulaştı bana. Ben de duruma tepki gösterdim. Verdiğim tepkide de küfür veya hakaret yoktu. Biz borçtan kaçan insanlar değiliz demiştim” ifadelerini kullandı.

"600 BİN LİRAYA YAKIN BORCUM VARDI"

Baba Erzen, aldığı inşaat demiri nedeni ile Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydederek “Kimin kime borcu yok bugün. Her esnaf sıkıntıya girer. Bu çocukların öldürülmesi mi gerekiyordu” dedi.

Erzen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın bu olaydan bir gün önce Beylikdüzü’ndeki bir cafede ben Tarık Özer’le karşılaştım. Birbirimiz ile konuşmadık ama gördüm. Ve bu kişi o gece çocuğumu ve arkadaşını öldürüyor. Yine, dün Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğimde orada Murat Özer’le karşılaştın. Bana, ‘nasıl böyle bir şey oldu’ dedi. Yani olaydan hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Daha sonra polisler tekrar bu kişiyi çağırdı"

NE OLMUŞTU?

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmaların ardından ayağından yaralanan Muraz Özer, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özer hakkında savcılık ek gözaltı kararı verdi. Özer, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Saldırı anında Özer'in yanında bulunan ve kimlikleri belirlenen A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

