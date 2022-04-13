Esenyurt’ta otomobil bagajından 900 bin adet uyuşturucu hap çıktı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 12:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan Çarşamba günü Esenyurt’ta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 1’i Lübnanlı 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

900 Bin Adet Hap

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, valiz içerisinde 144 kilo 740 gram ağırlığında olan 900 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen Captagon isimli uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

