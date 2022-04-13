Esenyurt’ta otomobil bagajından 900 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Esenyurt’ta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 1’i Lübnanlı 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 144 kilo 740 gram ağırlığında 900 bin adet Captagon hap ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan Çarşamba günü Esenyurt’ta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 1’i Lübnanlı 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
900 Bin Adet Hap
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, valiz içerisinde 144 kilo 740 gram ağırlığında olan 900 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen Captagon isimli uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Video Haberler
- Tek tehdit 'müsilaj' değilmiş: Marmara Denizi'nde 'toksi
- '3 gün oldu, nerede one minute diyen Erdoğan?'
- Tek tek saydı: 'Duyuyor musunuz?'
- Down sendromlu Emine, 281 gündür kayıp
- Görevdeki subay ve astsubaylar da aralarında: İstanbul
- Ünü dünyaya yayılmıştı: 'Horoz Bahtiyar'dan kötü haber
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde 'toksik' tehlikesi
- Tek tek saydı: 'Duyuyor musunuz?'
- Luka Doncic'ten kötü haber!
- Bakan Soylu'ya 'Suriyeliler' sorusu
- Twitter hissedarından Elon Musk'a dava
- Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor
- Ezgi öldü, Şimal ağır yaralı
- Tek tehdit 'müsilaj' değilmiş: Marmara Denizi'nde 'toksi
- '3 gün oldu, nerede one minute diyen Erdoğan?'
- Baladın, Wings for Life’da koşamayanlar için koşacak