İzmir'de uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı

12 Nisan 2022 Salı, 15:16

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar, skunk, metamfetamin, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.