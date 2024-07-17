Esenyurt’ta restorana silahlı saldırı: 1 ölü
Esenyurt’ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerind, saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz motosikleti ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar cadde üzerinde bulunan bir restorana doğru birçok kez ateş etti.
Saldırı sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden yabancı uyruklu bir şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri restoranın önünü güvenlik şeridi kapatırken olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.
Yapılan incelemelerde restorana 4 adet ve park halindeki 2 araca mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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