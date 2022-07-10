Esenyurt'ta sağanak yağış: Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı. . Akçaburgaz Mahallesi'nde su basan fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.
İstanbul Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken ekiplerin çalışması devam ediyor.
Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından Pınar Mahallesi’nde gece saatlerinde bir çok iş yeri ve evi su bastı. Baskınla birlikte sokaklar adeta göle döndü. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin çalışması devam ederken aynı bölgede 2020 yılında da sel felaketi yaşanmıştı.
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