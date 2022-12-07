Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca tokat attı!
İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir erkek, yanındaki kadını tokatlayarak darbetti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kadına şiddetin son adresi İstanbul oldu. Olay, önceki gece Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı" diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darbetti.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Olaya tanık olan çevredeki yurttaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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