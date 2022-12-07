Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet: Defalarca tokat attı!

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:55

Kadına şiddetin son adresi İstanbul oldu. Olay, önceki gece Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı" diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darbetti.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Olaya tanık olan çevredeki yurttaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.