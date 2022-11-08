Esenyurt'ta ortalık savaş alanı: Silahlı çatışma çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

08 Kasım 2022 Salı, 17:30

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sokak ortasında ellerinde sopalarla kavga eden taraflardan biri silahla ateş etti.

Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Ateş eden şahıslar, olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan dehşet verici anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Görüntülerde, şahısların ellerinde beyzbol sopaları ile birbirlerine saldırdıkları sırada taraflardan bir kısmının silahla ateş etmesi sonucu şahısların vurularak yere düştüğü, çevredeki yurttaşların ise güçlükle müdahale ettiği görülüyor.