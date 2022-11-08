Esenyurt'ta ortalık savaş alanı: Silahlı çatışma çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt’ta aile arasında bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Vurulan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Güpegündüz yaşanan çatışmaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sokak ortasında ellerinde sopalarla kavga eden taraflardan biri silahla ateş etti.
Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Ateş eden şahıslar, olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan dehşet verici anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Görüntülerde, şahısların ellerinde beyzbol sopaları ile birbirlerine saldırdıkları sırada taraflardan bir kısmının silahla ateş etmesi sonucu şahısların vurularak yere düştüğü, çevredeki yurttaşların ise güçlükle müdahale ettiği görülüyor.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...