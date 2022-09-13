Esenyurt'ta taciz şüphelisine dayak
Esenyurt'ta kadına mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından kadının telefonundan mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen kişi, kadının kocası ve yakınları tarafından darbedildi.
İstanbul Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan kadının eşi durumu akrabalarına anlattı.
Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti. Buluşma yerine erken gelen kadının eşi ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak darbetmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.
"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"
Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı.
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