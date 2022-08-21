Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu: Vücudunda darp izleri
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Firdevs Babat’ın (17), Hezil Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Babat’ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, 2 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Firdevs Babat (17) için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde Firdevs Babat'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 günlük arama sonucu Babat'ın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15’inci kilometresinde Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış halde buldu.
Yapılan ilk incelemede, Babat’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Babat'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- Katliam gibi kazaların ardından uyardı
- Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!