Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu: Vücudunda darp izleri

21 Ağustos 2022 Pazar, 10:49

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, 2 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Firdevs Babat (17) için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde Firdevs Babat'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 günlük arama sonucu Babat'ın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15’inci kilometresinde Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış halde buldu.

Yapılan ilk incelemede, Babat’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Babat'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



