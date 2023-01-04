Esenyurt'ta taksici, kaldırımdaki scooterlı kadına çarptı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:10

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde, önceki gün öğle saatlerinde taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi.

O sırada kaldırımda scooter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"

Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi.

Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı.

Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.