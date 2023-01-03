Vedat Milor o hakarete sessiz kalmadı: 'Rahatsızlığımı kullanan karakterli bir taksici arkadaş...'

03 Ocak 2023 Salı, 12:07

Ünlü gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, önceki gün sosyal medya hesabından, İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Ne yalan söyleyeyim ülkemde olsam kesinlikle yılbaşında dışarıda yemem" diyen Milor, nedenini şöyle açıkladı:

"En başta geleni, taksi sorunu. Kanayan kronikleşmiş bir yara. Küçük ama güçlü ve iyi örgütlü bir azınlık, zaten zor olan yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor. O yüzden arabanız olsa bile yılbaşı gecesi içki içecekseniz araç kullanmamak lazım ve taksiye muhtaçsınız. Düşünmek bile tam bir kâbus... Bu bağlamda taksi hizmetini kamu yararına düzenlemeye çalışan İstanbul Belediyesi’nin çabalarını takdir ediyorum."

Ne yalan söyleyeyim ülkemde olsam kesinlikle yılbaşında dışarıda yemem. Neden mi? En başta geleni, taksi sorunu. Kanayan kronikleşmiş bir yara. Küçük ama güçlü ve iyi örgütlü bir azınlık, zaten zor olan yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor. O yüzden ???? — Vedat Milor (@vedatmilor) January 2, 2023

HAKARETE SESSİZ KALAMADI

Milor'un söz konusu paylaşımları bazı takipçilerini ikiye böldü. Ancak ünlü isim, bir kullanıcının hakaret içerikli tweetine sessiz kalamadı.

Milor, kendisinin sağlık sorununu kullanarak "Titrek seni" yazan ve taksici olduğunu iddia ettiği kullanıcıya, şu yanıtı verdi:

"Medeni bir toplumda bazı kırmızı çizgiler vardır. Mesela birine sahip olduğu rahatsızlık üzerinden hakaret edilmez ya da aşağılanmaz. Ama görüyorum ki, toplumun bir kesiminde bu temel prensipler kalmamış. Aşağıda rahatsızlığımı kullanan karakterli bir taksici arkadaş."

VEDAT MİLOR'UN HASTALIĞI NE?

Tenis oynarken kendinde yavaşlama, ayaklarında karıncalanma ve dengesizlik hissettiğini belirten Vedat Milor, 2007 yılında cıva zehirlenmesi yaşadı.

Ellerinin titremesinin cıva zehirlenmesinden kaynaklandığını tahmin ettiğini dile getiren Milor, yaşadığı süreci Sabah gazetesine şu sözlerle anlatmıştı:

"Zamanında iyi tenis oynardım ama birden koşarken yalpalamaya başladım. Bir yavaşlık ve dengesizlik söz konusuydu. Ayak parmaklarımda garip hisler belirmeye başladı. Durup dururken acıyordu, katılaşıyordu, kaşınıyordu ve karıncalanıyordu. Kendi doktorum önce şeker hastalığından şüphelendi, onun testi yapıldı ama bir şey çıkmadı. Nörologa göründüm ve ağır metal testi yaptırdım. Cıva ve arsenik çıktı."