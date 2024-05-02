Esenyurt’ta tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı
Esenyurt’ta bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran şahıs kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Geçen salı akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde iddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti.
Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.
Çoşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.
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