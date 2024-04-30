Selman Öğüt’ün adı, rektörü olduğu Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinden çıkartıldı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:30

Güncelleme: 30.04.2024 - 17:30

30 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Selman Öğüt’ün adı üniversitenin web sitesinde çıkartıldı.

Esenyurt Üniversitesi’nin sitesindeki rektör bölümünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Nergiz’in fotoğraf ve bilgileri çıkıyor.

Üniversitenin sitesinde rektörün mesajının olduğu “Rektörden” başlıklı bölümde yer alan mesajda da, herhangi bir isim ve fotoğraf bulunmuyor.

Söz konusu değişikliğe ilişkin Esenyurt Üniversitesi’nden ve Selman Öğüt’ten şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doçentliği döneminde Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı olan Selman Öğüt, 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı.