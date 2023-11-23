Esenyurt’ta tekel bayi sahibine silahlı saldırı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:16

Olay, dün saat 17:00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile cadde üzerindeki tekel bayi dükkanına giren 3 şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi bulunan işyeri sahibi S.L. ile tartışmaya başladı.

İŞYERİ SAHİBİ VURULDU

Bir süre sonra taraflar arasında sinirler gerilirken şüphelilerden biri elindeki silah ile işyeri sahibine birkaç kez ateş etti. Dükkandan çıkarak geldikleri araca binip uzaklaşan şahıslar, kayıplara karıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine işyerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan işyeri sahibi, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken şüphelilerin yakalanması ile ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.