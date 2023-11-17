Son Dakika: Esenyurt’ta kimyasal madde deposunda yangın!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da bir kimyasal madde deposuda yangın çıktı.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bir işyerinin deposunda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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